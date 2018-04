Cade in mare a Muggia: un ferito a Cattinara

Cade in mare accidentamente e si procura una profonda ferita al polpaccio. L'incidente è accaduto oggi, 20 aprile, alle 15.36 a Muggia, sul Lungomare Venezia 7 in prossimità del Porticciolo, e il paziente è stato subito soccorso da un'ambulanza del 118, che l'ha trasportato al pronto soccorso di Cattinara in codice giallo.