Donna precipita da un muro in via del Pucino: è grave

Cade dal muro esterno di una casa in via del Pucino, precipitando e rotolando su due pastini: ora si trova in rianimazione a Cattinara. È successo oggi, 3 giugno, intorno alle 13 a una donna slovena di 63 anni, V.S. le sue iniziali, originaria di Divaccia. Quella che, secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe una caduta accidentale, ha causato alla signora un grave trauma cranico con abbondante perdita di sangue. Nessuno l'avrebbe vista cadere e i soccorsi sono stati chiamati quando è stata trovata già riversa e priva di sensi. Una volta sul posto i sanitari del 118 l'hanno stabilizzata, intubata e portata all'ospedale di Cattinara. Ancora non del tutto chiara la dinamica della caduta. Sul posto anche la Polizia di Stato.