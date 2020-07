Tragedia a Sella Nevea: donna 55enne muore dopo un volo di 50 metri, abitava a Trieste

Ha perso la vita dopo un volo di 50 metri in montagna una donna di nazionalità kazaka residente a Trieste. La vittima, T.P. di 55 anni, stava effettuando un'escursione in montagna insieme al marito. La stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza di Sella Nevea è stata allertata intorno alle 15,30 per una caduta avvenuta nel gruppo del Canin, nei pressi di Sella Bilapec, dove sono presenti resti di postazioni belliche. Intorno alle 12 la stessa stazione è stata allertata in comune di Malborghetto sul Jof di Miezegnot dove una donna avrebbe sentito dei richiami di aiuto ma inizialmente non era stato trovato nulla. Sul posto è arrivato anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco da Venezia che intorno alle 18 avrebbe ritrovato la vittima. Notizia in aggiornamento

