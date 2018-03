Cadenaro prende il posto di Lush: caffetteria e pasticceria per il quarto punto vendita (FOTO)

Prende il posto di Lush, in via Roma 8, la storica panetteria, pasticceria e ciccolateria Cadenaro, gestita dalla famiglia stessa dal 1962 che, grazie a questa apertura, ha inaugurato il suo quarto punto vendita.

Cioccolato, pasticcini e dolci tradizionali "made in Trieste" dalla famiglia Cadenaro, vi aspettano finalmente anche in centro con "qualità, tradizione, passione e cortesia”, i principi a base dell'azienda.



«Abbiamo deciso di dare risalto alla pasticceria e portarla in centro per far conoscere il nostro prodotto e a andare oltre alla clientela rionale» ha raccontato Matteo Cadenaro. Infatti, l'impresa famigliare conta altri punti vendita in via Palestrina, via Rittmeyer e via Giulia. «Questa volta, però, abbiamo voluto offrire anche un accurato servizio di caffetteria».

«Non siamo un bar -sottolinea Matteo- quindi qui non troverete aperitivi, ma cioccolato e succhi di nostra produzione realizzati con frutta scelta e zucchero di canna inglese . Anche il caffè è stato selezionato ad hoc, infatti l'idea è nata da una collaborazione con Prima Aroma che ha scelto una miscela proprio per i nostri clienti. Per noi è molto importante garantire prodotti artigianali che siano sinonimo di qualità e unicità».

Nel nuovo punto vendita non troverete il pane, scelta voluta per creare una differenzazione tra l'azienda madre, quella in via Rittmeyer, e uno spazio pensato proprio per il centro. Non mancano però focacce, tramezzini e pizze da consumare in loco per un pranzo veloce e tutti i dolci tradizionali da portare a casa infiocchettati in bellissime confezioni regalo, soprattutto in occasione delle festività.

Non vi resta che provare le loro deliziose meraviglie: vi aspetta un personale formato per dare un servizio eccellente pronto a consigliarvi il prodotto giusto, che si tratti di una coccola per voi stessi o di un regalo pensato per qualche caro.

Novità assoluta è la prossima apertura di un quinto punto vendita in via Milano. Una notizia che sicuramente allieta i triestini che, fortunatamente, sostiengono e tifano per un'azienda che ama e produce per la città dal 1962.

