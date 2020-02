“Sono caduto per non investirlo, non mi ha soccorso” la segnalazione di un lettore

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, ricevuta ieri sera:

Vi scrivo per mandare un messaggio a tutte le persone che vivono/visitano Trieste. Come secondo lavoro faccio il fattorino e questa sera passavo per via Ghega per tornare in ristorante. Mentre svoltavo per andare in stazione un pedone ha attraversato all’incrocio, per non beccarlo ho dovuto inchiodare cadendo dallo scooter. Sono rimasto scioccato di come, pur di non beccarlo e facendomi male, il pedone sia andato avanti senza prestare soccorso. A venti metri dall’accaduto ci sono le strisce pedonali. Pensavo che dopo l’episodio successo in piazza Goldoni la gente si fosse svegliata. Se l’avessi beccato a quest’ora non avrei più la patente e avrei dovuto spendere soldi su soldi per avvocati, oltre ad avere la coscienza sporca. Questo sistema é vergognoso.