Un caffè in omaggio al Pane Quotidiano con il biglietto del bus

Nuova collaborazione fra Il Pane Quotidiano e Trieste Trasporti. A chi acquisterà dal 14 al 17 febbraio presso le rivendite che hanno aderito all’iniziativa un biglietto dell’autobus da 60 minuti sarà consegnato uno speciale coupon: esibendo quest’ultimo presso i punti vendita del Pane Quotidiano, insieme con un biglietto regolarmente convalidato, si potrà acquistare un caffè e riceverne un secondo in omaggio. La promozione sarà attiva solo nelle date indicate.

Il Pane Quotidiano

Il Pane Quotidiano è presente in via Settefontane 42, in strada della Rosandra 50, in viale XX settembre 11, in via Giulia 5, in via Giulia 26, in via di Servola 126, in piazza Tra i Rivi 5 e, da poco, anche a Muggia in via Carducci 6. L’elenco delle rivendite che hanno aderito all’iniziativa è pubblicato sul sito di Trieste Trasporti.