Cagnolino smarrito: la Polizia Locale rintraccia il padrone

La Polizia Locale contribuisce al salvataggio di un cane smarrito, ricongiungendolo felicemente alla sua famiglia. È successo qualche settimana fa in piazza Sansovino: una signora ha consegnato agli agenti il cagnolino che si era perso e gli operatori l'hanno accolto sul mezzo d'ordinanza, al sicuro, avvisando subito la Sala Operativa per far intervenire il canile in quanto più competente.

Il ritrovamento

Sono state raccolte informazioni utili a rintracciare il proprietario, che in effetti lo stava cercando, ed è stata mobilitata anche la pagina Facebook Agente Gianna (che ha in seguito pubblicato la storia). Non è stato comunque necessario lanciare un appello social, per fortuna non ce n'è stato bisogno perché il padrone si è subito precipitato a riprendere l'amico a quattro zampe.