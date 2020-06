Calano i nuovi contagi in Croazia: dimezzati in un giorno

Sono stati 34 ieri i nuovi casi di Covid 19 in Croazia, il giorno prima circa il doppio. Come riporta Tv Capodistria i casi attivi nel paese sono 463 e i decessi rimangono fermi a quota 107. Sono 65 i pazienti ricoverati di cui uno, da ieri, è in terapia intensiva e respira artificiamente. Nessun caso in Istria e sono in caso e sono calo i contagi nei due maggiori focolai del paese, a Zagabria 20 (persone venute a contatto coi contagiati nei locali notturni). A Djakovo sette casi, tutti originati dal cluster del monastero.

