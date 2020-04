Calano i controlli anti contagio e le multe ma aumentano le denunce per "altri reati"

Rispetto al 25 aprile, la domenica successiva sono calati i controlli anti contagio e le multe ma si è registrato un boom di "altri reati", ossia non collegati alla violazione delle norme per emergenza Coronavirus. 16 le denunce per questo tipo di reati (nessuno il giorno prima), mentre le multe sono state 21 su 482 persone controllate. Nessuna denuncia per falsa dichiarazione o per violazione della quarantena. Delle 22 attività commerciali controllate nessuna è stata sanzionata.

