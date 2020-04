Calano le sanzioni insieme ai divieti: 26 multe nel primo giorno della nuova ordinanza

Sono state 26 le persone sanzionate nella giornata di ieri, lunedì 27 aprile, su un totale di 855 persone controllate dalle autorità. Una percentuale di poco superiore al 3%, ancora inferiore a quella del giorno prima, domenica 26 aprile. Il dato è ancora più significativo perché relativo al primo giorno in cui è entrato in vigore l'alleggerimento alle restrizioni disposto dal presidente Fedriga. A quanto pare il maggior afflusso di persone sulle strade non ha portato a un aumento di violazioni, anche perchè non sussiste più il limite dei 500 metri da casa per l'attività motoria all'aperto. Lo stesso sembra valere per le attività commerciali, i bar e i ristoranti, ora abilitati al take away: in tutto ne sono stati controllati 338 e nessuno è stato multato. Una sola persona è stata denunciata per reati estranei ai provvedimenti anti contagio.

I dati in Fvg

Su 3825 persone sottoposte a verifica in tutto il Fvg, sono state 111 le sanzioni elevate e 3 persone sono state denunciate per "altri reati". Su 1156 esercizi commerciali controllati, tre sono stati sanzionati.