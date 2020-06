Calcetto tra amici, via libera dal 25 di giugno

Niente partitelle da dopolavoristi, per ora, né di calcetto e nemmeno di pallacanestro. Bisognerà aspettare fino al prossimo 25 giugno per organizzarsi. Ancora vietati gli sport "di contatto" messi fuori gioco dall'emergenza Covid-19 e dal lockdown. Rinviata di un mese l'apertura delle discoteche delle fiere e dei congressi (14 luglio), le cui linee guide erano state appena approvate dalla Conferenza Stato-Regioni.

Sono le novità ermerse ieri da Roma, in relazione alle ultime attività non ancora riprese. Nel pomeriggio di giovedì era circolata una bozza che prevedeva il via libera, ma in Consiglio dei ministri è nata una accesa discussione sul tema che ha di fatto ritardato l'entrata in vigore del nuovo disposto.