Aggredisce un uomo e tenta di rubargli due cellulari: arrestato 23enne

Arrestato per rapina un cittadino afghano, T.Y, di 23 anni, già destinatario di un divieto di ritorno e noto alle forze dell'ordine. La Polizia ha effettuato l'arresto lunedì sera in piazza Libertà, quando l'aggressore, ubriaco e per futili motivi, ha iniziato a sferrare pugni e calci a un giovane bengalese appena arrivato in città con il treno.

L'arresto

Questi si è riparato in un bar, ma l’afghano l’ha trascinato in strada rubandogli due cellulari. L’aggredito è riuscito a riprenderseli ed è rientrato nel bar da dove ha contattato la sala operativa della Questura tramite il 112. Poco dopo è arrivata una Volante che ha individuato l’aggressore, in palese stato di ubriachezza, in un kebab della zona. Ricostruito l’episodio, dopo le formalità di rito, l’afghano è stato arrestato e accompagnato presso la locale Casa circondariale.