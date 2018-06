Calcio: Alex Valentini è un nuovo giocatore della Triestina

U.S. Triestina Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alex Valentini. L'estremo difensore, nato a Guastalla (RE) il 5 aprile 1988, ha sottoscritto con gli alabardati un accordo di durata biennale con scadenza fissata al 30 giugno 2020.

Cresciuto nelle giovanili del Mantova, 186 cm di statura, con i virgiliani nel biennio 2005-2007 oltre ad essere il portiere titolare della formazione Primavera fa anche da terzo portiere alla prima squadra. Nella stagione 2007-2008 gioca in prestito alla Sambonifacese in Serie D, collezionando 33 presenze e centrando la storica promozione in Lega Pro Seconda Divisione, torneo in cui nella stagione 2008-2009 gioca 22 partite. Tornato al Mantova alla scadenza del prestito passa quindi alla Pro Sesto per poi accasarsi a fine campionato alla Pro Vercelli in Lega Pro Prima Divisione, centrando poi la promozione in Serie B nel campionato 2011-2012. Dopo 40 presenze in cadetteria con la Pro nel 2012-2013, viene acquistato dallo Spezia, con cui gioca in seconda serie anche nel campionato 2013-2014. A fine stagione va in prestito al Cittadella ancora in Serie B, collezionando 23 presenze e piazzandosi 12º nella Top 15 dei portieri di Serie B secondo una classifica stilata dalla Lega Serie B.

Nell'agosto 2015 Alex varca i confini nazionali accasandosi in Svizzera al Lugano, neopromosso in prima divisione, per poi tornare allo Spezia al termine del campionato. Nell'estate del 2017 passa al Vicenza, nello stesso girone dei rossolabardati, chiudendo con la salvezza una stagione densa di difficoltà per il sodalizio berico.

Ora ha sposato con entusiasmo la causa alabardata, ed è pronto per tuffarsi in questa nuova avventura e scrivere un'altra pagina importante della sua prestigiosa carriera.