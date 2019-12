Calcio: Camoranesi sarà allenatore al Tabor Sezana

Mauro German Camoranesi torna in panchina e sarà allenatore del Tabor Sezana, a cui sarà legato da un contratto fino al 2021. Lo rivela un articolo su Tuttosport. Ex giocatore di punta nella Juventus e campione del mondo con la nazionale italiana ai mondiali di Germania 2006, nonché opinionista di Dazn, Camoranesi ha scelto la Serie A slovena, la sua quarta esperienza alla guida di una squadra dopo Coras Deportivo Tepic e in Argentina con il Club Atletico Tigre. La squadra slovena è reduce da tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque giornate.