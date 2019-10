Rinuncia al gol per aiutare l'avversario, il gesto di un giovanissimo calciatore

Ha soli 11 anni, ma è riuscito a dare una grande lezione di sportività a tutti i presenti. Si tratta di un attaccante della squadra esordienti dell'Azzurra Gorizia che, nel corso della partita giocata in trasferta contro i pari categoria dell’Aris San Polo Calcio di Monfalcone, ha decisamente lasciato il segno.

Come riportato da iMagazine, durante un'azione di gioco, il portiere dell’Aris è stato colpito da una pallonata in faccia che lo ha fatto cadere a terra frastornato. Il pallone, nel mentre, è arrivato sui piedi del giocatore dell'Azzurra che, avendo la porta vuota, avrebbe potuto segnare un gol facile. Invece, il giovanissimo attaccante ha preferito andare a sincerarsi delle condizioni del suo coetaneo.

Dopo essersi accertato che non era successo nulla di grave, lo ha aiutato a rimettersi in piedi. Pur non avendo segnato il gol, il ragazzo è stato premiato dal pubblico con un lungo applauso.

Non solo, la società del portiere infortunato ha segnalato il gesto alla F.I.G.C. del Friuli Venezia Giulia, che ha premiato l'attaccante con un premio simbolico, una Green Card.