Camion rovina addosso alla casetta delle castagne

Un camion ha urtato la casetta dove vengono vendute le castagne ai portici di Chiozza, danneggiando la struttura. Il fatto è accaduto intorno alle 15 di oggi 5 febbraio ed è stato notato da diverse persone che stavano transitando in zona. L'autista del camion presumibilmente era parcheggiato poco distante dalla casetta quando avrebbe spostato il mezzo "rovinando" addosso alla casetta.

I danni, da prime indiscrezioni non sembrebbero essere ingenti anche se il rumore delle assi di legno che si sono spezzate ha richiamato l'attenzione di diversi passanti. All'interno della casetta in questo periodo non c'è nessuno, vista la conclusione della stagione in cui tradizionalmente si vendono le caldarroste. Il camionista si è fermato a chiedere informazioni sulla struttura danneggiata.

Gallery