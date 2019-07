Camion prende fuoco sul raccordo autostradale: un ustionato

Un camion prende fuoco sul raccordo autostradale, il conducente riesce a uscire in tempo riportando comunque delle ustioni a entrambi i piedi. È successo oggi, giovedì 18 luglio, intorno alle 14:30, un paio di chilometri prima dell'uscita di Sgonico in direzione Trieste, è intervenuta la Polstrada per i rilievi, i Vigili del fuoco, l'ANAS e i sanitari del 118 che hanno portato l'uomo, le cui ferite non sono state giudicati gravi, al pronto soccorso in codice verde.