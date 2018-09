Camion andato a fuoco a Valmaura (VIDEO)

Attimi di spavento questa notte in via di Valmaura, altezza Lidl, quando poco prima delle tre un Tir avrebbe subito un guasto che ha dato origine ad autocombustione. Nelle foto inviateci da un nostro lettore - che ringraziamo - si nota anche l'intervento dei Vigili del Fuoco accorsi sul posto per domare le fiamme del tir che aveva preso fuoco. Le segnalazioni sono arrivate immediatamente. In molti sono stati svegliati dai rumori sulla strada, facendosi prendere dallo spavento. Intervenuta anche la Polstrada.