GVT, camion in panne manda in tilt la viabilità

Una lettrice infuriata ci ha mandato questa mattina intorno alle 5 queste righe, dopo che per almeno mezz'ora gli automobilisti che stavano percorrendo la GVT sono rimasti bloccati. La causa del caos, sembrerebbe essere un camion in panne che avrebbe "bloccato" l'arteria percorsa da migiliaia di autovetture ogni giorno.

"Ora la gente fa inversione con la corsia di marcia inversa ancora aperta. Si è rischiata una tragedia! Dovrebbero almeno far rallentare le macchine che scendono. Poi bloccarle x farci fare inversione. Ho visto un’auto venirmi addosso per schivare quello davanti che ha fatto inversione. È mancato niente che ammazzino me!". Il camion è stato rimosso circa una ventina di minuti fa. "Però davvero avrebbero dovuto bloccare il traffico inverso e far fare inversione sotto controllo. Per un pelo non si è sfiorata più di una tragedia".

Sono in corso le verifiche e gli accertamenti.