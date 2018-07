Serbatoio rotto: i Vigili del Fuoco travasano 600 litri di benzina da un camion

Alle ore 12.10 circa di oggi, 30 luglio 2018, la squadra del distaccamento di Muggia, la squadra NBCR (nucleare – biologico – chimico - radiologico) e il Funzionario di guardia della sede centrale del comando provinciale vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti sulla SS 202 (EX GVT Triestina) all'altezza di Cattinara in direzione Trieste per la rottura del serbatoio di carburante di un camion.

I vigili del fuoco hanno provveduto a tamponare la perdita e hanno travasato circa 600 litri di gasolio dal serbatoio rotto. L'intervento si è concluso alle ore 14.15 circa. Sul posto anche polizia stradale e personale ANAS. Non è stato necessario chiudere la strada al traffico in quanto il camion si è fermato in una piazzola di sosta.

Gallery