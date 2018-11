Camionista "schiacciato" da una motrice, 45enne turco a Cattinara

Incidente sul lavoro questa mattina in porto. Nel Punto Franco Nuovo, un autista di origini turche di 45 anni ha subito un trauma da schiacciamento agli arti inferiori. Il fatto è avvenuto poco prima delle 9 e sono stati allertati i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la Capitaneria di Porto. L'ambulanza ha trovato l'uomo e dopo averlo stabilizzato è ripartita in codice giallo per il PS di Cattinara. Da una prima ricostruzione sembra che sia stato travolto da una motrice. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.