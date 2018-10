"Camionisti in trattoria", lo chef Rubio da Na Burij a Kozina

La notizia dell'arrivo del famoso chef Rubio a Trieste e dintorni è vera. Domani sera infatti, il conduttore del programma che racconta le cucine delle trattorie dove, grazie anche ai prezzi modici, solitamente si fermano a mangiare un boccone operai e camionisti - ma anche gente normale - sarà di scena alla gostilna Na Burji di Kozina.

Sempre pieno di triestini

Luogo molto frequentato da triestini - un po' come tutto il Carso sloveno e non - Na burji ha dato notizia della scelta dello chef Rubio proprio attraverso i loro canali social, in particolar modo grazie a facebook. "Attenzione signore e signori .... ! Lunedì sera 08.10.2018 si gira la nuova puntata di CAMIONISTI IN TRATTORIA al Na Burji. E bene si, chef Rubio ha scelto proprio noi. E con questo se volete essere partecipi e condividere questo evento con noi, vi invitiamo a farne parte". Questo il messaggio lanciato che ha riscosso in poco tempo grande successo tra i frequentatori assidui della trattoria.

La messa in onda della puntata dovrebbe avvenire appena con la prossima stagione. In questo momento dell'anno il programma sta ancora registrando i diversi episodi.