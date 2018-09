In cammino dal centro a Melara, l'iniziativa per le periferie

Le periferie sono diventate nel corso degli ultimi anni un argomento molto caro alle diverse parti politiche. Il centrodestra e la Lega hanno fatto della loro presenza un proprio cavallo di battaglia, mentre la sinistra e il Pd sono stati accusati di non saper ascoltare il "grido d'aiuto" che proveniva proprio dalle zone lontane dai salotti buoni. Le periferie rappresentano i luoghi dove la vita scorre normalmente, eppure senza emergere nel dibattito, nell'osservazione dei problemi e nella gestione delle criticità. Di periferie si parla sempre troppo poco e i toni, alimentati anche da un commentario social non sempre equilibrato, stridono di fronte all'assenza di soluzioni, o nel ritardo cronico di cui soffrono - proprio perché lontane o poco interessanti.

Melara come esempio per tutti

Il dibattito su uno dei simboli della periferia triestina, vale a dire il quadrilatero popolare di Melara, in queste ultime settimane di estate si è acceso ulteriormente. Il decreto Milleproroghe, passato al Senato e atteso alla Camera, ha suscitato reazioni opposte, nel panorama politico nazionale e, di riflesso, locale. Il Movimento Cinque Stelle difende a spada tratta il provvedimento e rassicura i residenti che il progetto da oltre 15 milioni di euro, destinato alla riqualificazione del complesso residenziale, si farà. Il Partito Democratico, critico verso il Milleproroghe - o bando periferie come è stato ribattezzato - chiede documentazione e prova scritta dell'impegno del Governo. L'Anci, qualche giorno fa, era presente ad un incontro proprio con il premier Giuseppe Conte, presente domani a Trieste, per fare il punto sulla situazione. Il nodo? Alcuni progetti rimarrebbero fuori e posticipati nella loro realizzazione ed esecuzione, al 2020.

La proposta che viene dal basso

Luigi Nacci si definisce poeta e viandante. Fa l'insegnante e la guida nella Compagnia dei Cammini. Qualche giorno fa ha lanciato l'iniziativa "El camino de Melara", una giornata dedicata al muovere i passi in direzione delle zone distanti dal centro. "Delle periferie non si ricorda mai nessuno, a parte in campagna elettorale" scrive Nacci. "I viandanti invece le amano, così come amano i sentieri dismessi e le vie poco battute". Il lancio dell'iniziativa prevede per domani, venerdì 14 settembre, un cammino dal centro verso il quadrilatero di Melara. "In molti - continua Nacci - considerano il comprensorio, ingiustamente, una sorta di Bronx, cugino delle Vele di Scampia, dello Zen di Palermo o del Corviale a Roma".

Il percorso

"Attraverseremo il Bosco del Farneto, lo spazio selvatico della città, a passo lento, con dei libri in mano, qualche parola densa. Al tramonto ci saluteremo, e se tutti porteremo qualcosa da condividere con gli altri, faremo anche un brindisi. Ci si vede alle 17 alla Rotonda del Boschetto. Scarpe comode, la giusta dose di buonumore. Grazie a Mavis Toffoletto, responsabile dell'Emeroteca Fulvio Tomizza a Luca Signorini e al Comune di Trieste" così conclude Nacci.