Al via la campagna "La tua acqua": consumo consapevole e risparmio idrico

Al via nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 delle province di Udine, Gorizia e Trieste, la campagna informativa sull’acqua di rete “La tua acqua” promossa dai gestori idrici AcegasApsAmga, Irisacqua, Cafc in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 per un uso consapevole della risorsa idrica. La campagna ha inoltre l’obiettivo di promuovere la qualità certificata dell’acqua di rete distribuita dai tre gestori nei diversi territori: ogni giorno infatti vengono effettuate numerose analisi chimico-fisiche e batteriologiche che attestano la qualità dell’acqua di rubinetto. Oltre che ecologica, buona e sicura l'acqua di rete è anche economica: si stima che 1000 litri d'acqua minerale in bottiglia costino in media 270 euro. L’acqua è soprattutto una risorsa preziosa che ha un forte impatto ambientale in tema produzione e distribuzione, in particolare nel nostro Paese fra i primi in Europa per consumo di acqua in bottiglia. La situazione di questa risorsa è sempre più scarsa ed è sempre più necessario realizzare azioni informative: l’11% della popolazione mondiale non riesce a procurarsi acqua potabile da una fonte sicura; 768 milioni di persone non hanno accesso all’acqua potabile e 185 milioni sono costrette ad abbeverarsi alle fonti di superficie, come fiumi e laghi. L’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile del Pianeta, ha previsto 17 importanti obiettivi. Due di questi sono strettamente legati all’utilizzo delle risorse idriche: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie; conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile. L’accesso all’acqua potabile è un diritto che andrebbe garantito a tutti.

Laboratori per ragazzi

In occasione della Giornata Mondiale dell’acqua sono previsti in collaborazione con Coop Alleanza promuoverà 3 laboratori per ragazzi con l’obiettivo di accrescere la loro consapevolezza sull’utilizzo dell’acqua attraverso la descrizione del viaggio dalla fonte al supermercato. I laboratori rivolti ai ragazzi fino a 10 anni, sono in programma il 22 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.30 a Udine presso la Loggia del Lionello, all’Ipercoop Tiare di Villesse (GO) e all’Ipercoop Torri d’Europa di Trieste. Inoltre chi farà la spesa nei punti vendita di Coop Alleanza conoscerà la qualità della sua acqua di rubinetto e potrà avere informazioni sui principali indicatori delle caratteristiche della stessa attraverso cartelli informativi e dépliant disponibili nei 32 punti vendita di Coop Alleanza 3.0 delle tre province in cui si sviluppa il progetto.

Sondaggi

L’iniziativa non ha solo un valore informativo, ma contemplerà anche un importante ingaggio attivo di tutti i cittadini e in particolare dei soci Coop. Nelle prossime settimane sarà infatti avviato un sondaggio sia online che presso i punti vendita Coop per meglio comprendere la percezione che hanno i cittadini dell’acqua di rete e trarre spunti sia per lo sviluppo di una campagna di comunicazione incentrata sull’utilizzo dell’acqua di rubinetto che per l’implementazione di nuovi servizi. Tale lavoro passerà anche attraverso lo svolgimento di focus group realizzati attraverso la collaborazione dei soci Coop.

“L’iniziativa realizzata grazie alla sensibilità di Coop Alleanza 3.0 ha certamente una straordinaria valenza nella promozione dell’acqua di rete, che significa soprattutto tutela dell’ambiente”, spiega Franco Berti, Direttore Acqua AcegasApsAmga. “La Tua Acqua rappresenta però anche un ulteriore tassello della proficua collaborazione fra i gestori idrici del FVG, che da oltre un anno stanno lavorando congiuntamente allo sviluppo dei piani per la sicurezza idrica. Tali piani assicureranno a tutti i cittadini della regione, ancora maggiori standard di qualità e affidabilità nell’approvvigionamento idrico”.