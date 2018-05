Campeggi in Istria, la classifica di Tripadvisor

L'estate si è presentata in anticipo quest'anno, e già in molti iniziano a pianificare le vacanze estive o qualche weekend lungo. Classica meta dei triestini è il litorale istriano con le sue spiagge cristalline, e il campeggio spesso risulta la scelta più economica e permette di rimanere a contatto con la natura. Ecco la classifica dei migliori campeggi in Istria secondo Tripadvisor:

Al primo posto il Polydor Camping Park a Funtana (Bijela Uvala 01), piccolo campeggio con spiaggia, piscine e poche ma spaziose piazzole. C'è anche la possibilità di pernottare in una stanza, particolarmente apprezzata la pulizia e la cortesia del personale. Da segnalare anche la Polydor Beach, con musica e happy hour, e il bar con gli sgabelli in mare.

Al secondo posto troviamo invece "Holiday homes sirena" a Novigrad (Tere 6), un campeggio grande e destinato per lo più ai camper, con bagni ampi e puliti, bar sulla spiaggia, giochi per bambini, e massaggiatrice thailandese. La spiaggia è sia di sassi che di cemento, con docce gratuite. Il mare è pulito, ci sono pesci di varie misure e colori e quindi è anche possibile fare snorheling. Una porzione della spiaggia è dedicata ai cani.

Terzo posto, in conclusione, per Aminess Park Mareda Campsite, sempre a Novigrad (Mareda BB), con ampio parco piscine e spiaggia con le palme