Campionati UEFA Under 21: la consacrazione del rinnovato stadio Rocco

Al via la fase finale dei Campionati europei di Calcio Under 21 con ben tre partite in programma: Serbia - Austria (lunedì 17 giugno ore 18.30), Germania – Serbia (giovedì 20 giugno, ore 21.00) e Danimarca – Serbia (domenica 23 giugno, ore 21.00). Affollata la conferenza stampa di presentazione in Municipio alla presenza del sindaco Roberto Dipiazza con il vicesindaco Paolo Polidori, l’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Giorgio Rossi, l’assessore all’Educazione Angela Brandi e Andrea Stefani project leader di UEFA EURO U 21 2019. I presenti hanno illustrato le iniziative e manifestazioni collaterali e promozionali (clicca qui per il programma completo).

Lo stadio Nereo Rocco

Lo Stadio Nero Rocco, che ospiterà i campionati, è stato riqualificato per l'occasione, con la ristrutturazione degli spogliatoi e della sala stampa, il rifacimento del campo, la completa sostituzione dei seggiolini, lo spostamento delle panchine nelle prime file della tribuna, l'eliminazione delle reti tra spalti e il campo e l'abbattimento delle barriere. Dipiazza ha ricordato le poi l’impegno assunto dal Comune (con un investimento di fondi propri di 6 milioni di euro) e portato a termine nel rispetto dei tempi, ma sopratutto "realizzando un’opera di elevata e indubbia qualità".

Grande soddisfazione anche da parte dell’assessore Giorgio Rossi che ha evidenziato il valore di “un’opera frutto di un comune lavoro di straordinaria qualità e tempistica che fa del Rocco uno degli stadi più belli e moderni d’Italia, pronto anche ad accogliere altri eventi internazionali, a beneficio della nostra città e del suo territorio”. Rossi ha ribadito ancora che il finanziamento dell’opera è stato fatto attraverso fondi esclusivi del Comune di Trieste, ad eccezione di 700 mila euro (400 per il Grezar e 300 per i maxi schermi) arrivati dalla Federazione.

Polidori e Brandi

“Abbiamo uno struttura - ha detto a sua volta il vicesindaco Polidori – di cui bisogna essere orgogliosi e che resterà per Trieste e per la Triestina. Per la prima volta ci sarà uno stadio con barriere abbattute in tutti i settori, anche in quello degli ospiti, cosa che consentirà di mettere la responsabilità di ognuno in primo piano, come avviene nel calcio inglese”. L’assessore Angela Brandi ha invece ricordato come in UEFA Under 21 siano stati coinvolti attivamente anche i ragazzi dei ricreatori comunali, che saranno presenti alla manifestazione con un proprio gruppo come spettatori, attivi e consapevoli.

Uno sguardo alla Nazionale

“Mi fa enormemente piacere ed è motivo di gratitudine vedere come quegli impegni firmati nel gennaio del 2017 (la prima visita a Trieste della delegazione UEFA) siano stati rispettati per intero dall’Amministrazione comunale, andando anche oltre e vi ringrazio per averci e avervi restituito un “salotto”. “Non ha senso infatti - ha proseguito Stefani – organizzare eventi se questi non lasciano un’eredità importante sul territorio dove si disputano. Un’eredità di varia natura: organizzativa (qui si è lavorato di squadra), per i ragazzi e giovani, per il turismo e per l’impiantistica, che riporta il Rocco e Trieste, uno stadio ed una città, in cui la Nazionale può pensare serenamente di disputare partite importanti nel prossimo futuro”. UEFA Under 21 - ha concluso Stefani - è un evento internazionale di tali dimensioni che non transita in Italia da 29 anni, ovvero dai Mondiali di Italia 90 e il successo organizzativo e di pubblico che riusciremo ad avere sarà il viatico per tornare ad avere eventi ancora più importanti.

20190603_U21_opuscolo-2

