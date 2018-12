Ristrutturato campo del "Trieste Calcio" a Borgo San Sergio

Inaugurato oggi pomeriggio in via Petracco, nel rione di Borgo San Sergio, alla presenza del Sindaco Roberto Dipiazza con gli Assessori comunali allo Sport Giorgio Rossi e ai Lavori Pubblici Elisa Lodi, il rinnovato campo sportivo dell’A.S.D. “Trieste Calcio”, dove è stato attuato il completo rifacimento del terreno di gioco, con adeguamento dello stesso ai dettami regolamentari della L.N.D. (Lega Nazionale Dilettanti) di sicurezza e giocabilità dei campi in erba sintetica.

I lavori

Più nel dettaglio, è stata operata la sostituzione del vecchio manto preesistente con uno del tutto nuovo e adeguato alle vigenti normative LND, sostituendo con l'occasione anche le porte e le panchine nonché applicando, nei punti più “sensibili”, opportuni strati di materiale antitrauma. Molto importanti pure l'eliminazione di alcune discontinuità della superficie dovute al parziale sollevamento del manto erboso precedente, riportando il campo a un'adeguata planarità, nonché la revisione e l'adeguamento dell'impianto di irrigazione e deflusso delle acque i cui malfunzionamenti comportavano il frequente allagamento del campo specialmente dopo le piogge più consistenti. In tal senso sono stati eseguiti l'anello perimetrale delle tubature di scarico (anche in questo caso adeguandosi al Regolamento LND vigente) e una serie di canalizzazioni di scolo delle acque meteoriche, con collocazione dei relativi pozzetti ispezionabili.

È stata inoltre svolta – è stato spiegato dai responsabili della Società – un'ulteriore importante operazione di minima riduzione e ridefinizione delle misure del campo di gioco principale che, pur rimanendo nei limiti previsti dalla normativa, ha consentito però il recupero di preziosi spazi in più rispetto al muretto laterale e alle recinzioni di delimitazione del campo, utilissimi per prevenire gli incidenti di gioco anche pericolosi che i precedenti e troppo ristretti spazi di contorno potevano determinare. Il tutto, eseguito dall'impresa MAST Sport S.r.l. di Flero (Brescia) nell'arco di poco più di due mesi (10 settembre - 20 novembre 2018), per una spesa complessiva di 475.000 Euro.

L'inaugurazione

Viva soddisfazione per l'opera compiuta è stata espressa, dopo il tradizionale “taglio del nastro” tricolore, dal Sindaco Dipiazza e dagli Assessori Giorgio Rossi e Elisa Lodi, all'unisono con il presidente dell’A.S.D. “Trieste Calcio” Nicola de Bosichi. Gli Assessori Lodi e Rossi hanno sottolineato l'importanza di aver portato alla massima funzionalità, oltre che pienamente a norma da tutti i punti di vista, sia della sicurezza che delle regole sportive, un campo così rilevante come quello del “Trieste Calcio” (già della gloriosa Polisportiva San Sergio), periferico ma frequentatissimo. “Così proseguendo – hanno detto – in quel prezioso lavoro di adeguamento tecnico e di indispensabile riomologazione normativa che stiamo portando avanti in questi anni con successo in tanti altri campi di gioco dei nostri rioni e periferie, da Costalunga a San Giovanni a San Luigi, ponendo tutte le condizioni per l'ottenimento di nuovi significativi risultati in quel settore del calcio “minore” triestino che è fondamentale rilanciare, anche per la crescita dei nostri giovani sportivi.”

Soddisfatto anche il presidente de Bosichi che non ha perso l'occasione per rimarcare come, in tal senso, proprio il campo di Borgo San Sergio, con gli oltre 400 iscritti di tutte le età all’A.S.D. “Trieste Calcio”, risulti essere il più frequentato e ricco di giovani promettenti. Intanto, nell'attesa dell'effettuazione dei test prestazionali previsti dal regolamento LND al fine dell'ottenimento dell'omologazione, i responsabili della Società hanno presentato richiesta per l'autorizzazione provvisoria all'utilizzo del campo; autorizzazione che è stata rilasciata dalla LND in data 26 novembre 2018, ovvero appena sei giorni dopo la conclusione dei lavori.