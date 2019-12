Il triestino Davide Rizzatti mette in musica la commedia con le glorie degli anni '80 (FOTO)

Non sembra di essere a Trieste nello studio “Eccentric Records” di Davide Rizzatti, quasi uno scorcio di Hollywood a due passi da Largo Barriera. Uno studio di registrazione dove è stata messa a punto parte della colonna sonora di 'W gli sposi' del regista Valerio Zanoli, una commedia brillante che verrà trasmessa questa sera (20 dicembre, alle 23.20) su Canale 5. Un carosello di risate e qualche lacrima che vedrà inaspettate rentrée di volti noti degli anni 80, capeggiati da Iva Zanicchi in coppia con Carlo Pistarino ma soprattutto, nei panni di uno psicologo, un commovente Paolo Villaggio alla sua ultima apparizione.

Nel cast anche Marisa Laurito, Lando Buzzanca, Giulio Berruti, Gianfranco D'Angelo e Corinne Clery. Una commedia degli equivoci, leggera ma che prende posizioni forti su temi ancora scottanti (che ci guardiamo dallo spoilerare) sulle (fragili) barriere culturali tra USA e Italia, tra nord e sud, tra laici ed ecclesiastici.

Nove mesi di lavoro

Rizzatti firma ben cinque crediti nel film, non solo la colonna sonora originale aggiuntiva ma anche effetti sonori, mix, mastering e supervisione musicale. “Un lavoro di 9 mesi – racconta – dove ho dovuto ricreare anche l'ambientazione sonora e il sottofondo in scene che avevano solo la traccia audio dei dialoghi. Il montaggio, inoltre, è serratissimo e abbiamo costruito la musica su scene che si susseguono a ritmo vertiginoso. Un grande lavoro, di cui siamo soddisfatti”.

L'incontro col regista e il cantante dei Rockets

L'incontro con le cineprese avviene nel 2017, quando Davide viene contattato dal regista Valerio Zanoli per 'W gli sposi': “in realtà ci eravamo già conosciuti nel 2007grazie a John Biancale, attuale voce dei Rockets, mentre lavoravamo all’album 'Kaos'. Ben 10 anni dopo Valerio si è ricordato di me per firmare parte della colonna sonora e poi, dopo aver iniziato a lavorare insieme, ha deciso di affidarmi la supervisione musicale dell'intero film. C'è stata da subito una grande sintonia”.

7 artisti triestini

Coinvolti nella grande produzione, quasi interamente girata negli USA, anche sette musicisti triestini, spiega Rizzatti: “Ho voluto coinvolgere anche un pezzo della nostra città, portando sul piccolo schermo alcuni talenti nostrani: Maurizio Vercon, Emanuele Grafitti, Amir Karalic, Matteo Bognolo, Riccardo Perovich, Andrea Vittori, Lorenzo Visintin, Nicola Volpi”. Perché a Trieste, com'è noto, la scena musicale è ricca e piena 'perle' ancora non abbastanza conosciute.

Chi è Davide Rizzatti

Neanche la carriera di Rizzatti è nota a tutti: dj, produttore e compositore ha partecipato alla realizzazione di molti grandi successi dance degli anni 90, tra cui quelli di Ramirez, Glam featuring Pete Burns dei Dead or Alive, Urban Cookie Collective, Morena, Carol Bailey, ed è stato remixer per Jovanotti, 883, Transformer 2 e Hocus Pocus. Ora gestisce “Eccentric Records”, etichetta discografica e avviato studio di registrazione con macchinari di ultimissima generazione, sia analogiche che digitali. Le collaborazioni e le produzioni di Davide spaziano fino agli Stati Uniti, ma non manca mai una grande attenzione per i molti e talentuosi artisti della sua città.

