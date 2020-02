Cancro al seno: in FVG più casi l'anno rispetto al resto d'Italia

In Fvg l'incidenza del tumore alla mammella è superiore rispetto alla media nazionale: 170 nuovi casi annui ogni 100mila donne mentre la media italiana è di 146. Come dichiara ANSA FVG, nel 2019 sono state colpite 1.450 donne. Riesce a guarire dalla malattia l'89% delle pazienti, soprattutto se la diagnosi arriva nelle fasi iniziali. Come riportato in un convegno nazionale Focus sul Carcinoma Mammario a Pordenone, è stato dimostrato un aumento costante in FVG della probabilità di sopravvivere. Si parla del +9% dopo 5 anni dalla diagnosi.

Ogni anno, tuttavia, più di 300 decessi sono causati da questa neoplasia e il dato nazionale arriva a oltre 12mila. Come ha dichiarato al citato convegno Chiara Zuiani, direttore dell'istituto di Radiologia dell'Università di Udine, poco più del 54% delle italiane si sottopone regolarmente alla mammografia e in Fvg la percentuale sale al 70%. Grazie a questi controlli è possibile ridurre fino al 30% il tasso di mortalità.