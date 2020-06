Cane cade in un grotta: salvato dai Vigili del Fuoco

Alle ore 18 circa di oggi 30 giugno, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, sono intervenuti con la prima partenza e il personale specialista del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) in località Borgo Grotta Gigante , per il recupero di un cane caduto all'interno di una grotta. Il cane, un Cocker Spaniel maschio di 11 anni, di nome Remì, era sparito da ieri sera ed è stato ritrovato dalla sua padrona che l’ha sentito guaire all’interno della Grotta VG 216 a circa 10 metri di profondità . Per l'entrata in grotta i Vigili del fuoco hanno usate le tecniche S.A.F. con un paranco all'esterno e con un imbrago specifico per il recupero di animali. Molto provato, ma in buone condizioni, Remì è stato consegnato all'affetto della proprietaria.

