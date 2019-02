Cane chiuso in auto per ore: interviene la Polizia Locale

Un cane chiuso in un'auto per ore, legato al sedile con un laccio troppo corto: questa la segnalazione giunta alla Polizia Locale alle 9 di stamattina, giovedì 21 febbraio, una notizia che ha avuto grande diffusione sui social ed è stata condivisa anche dal vicesindaco Paolo Polidori.

Una catena troppo corta

L'auto era parcheggiata in viale Romolo Gessi in prossimità della gelateria Viti, e i vigili hanno subito effettuato un sopralluogo, senza tuttavia intervenire perché l'animale aveva una ciotola d'acqua e sembrava in buone condizioni di salute. Constatando che intorno alle 12 il cane era ancora nel veicolo è stato effettuato un secondo sopralluogo con la consulenza di un veterinario e, visto che la catena troppo corta limitava eccessivamente i movimenti del cagnolino si è richiesto l'ìintervento dei Vigili del fuoco, che lo hanno liberato. L'intervento si è concluso prima delle 13 e il padrone, inizialmente irreperibile, è stato rintracciato.