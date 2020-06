Cane incastrato con la testa in una presa d'aria: il salvataggio dei Vigili del fuoco

Un cane si incastra con la testa nel foro d'aerazione di una cucina e i Vigili del fuoco lo salvano. È successo stamattina intorno alle ore 11.30 in largo Nicolini e la squadra ha lavorato un'ora per riuscire a liberare la bestiola. Un’operazione non facile per non rischiare di fare del male al cane: non potendolo inizialmente raggiungere direttamente dall'interno dell'abitazione vista la presenza di un pitbull, i Vigili del fuoco hanno dovuto operare dall'esterno. Sul posto i Cinovigili, i Vigili urbani e il personale dell AsuGi.

