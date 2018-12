Cane e padrone aggrediti da un pastore del Caucaso: "Rischiavano di morire"

Brutta disavventura per una coppia e il loro cane nel primo pomeriggio di oggi, 15 dicembre. Erano le 13.30, quando un pastore del Caucaso di circa 70 kg con collare è entrato nella loro azienda a Bagnoli della Rosandra. L'animale ha inizialmente aggredito il cane della coppia, un australiano, poi se l'è presa con l'uomo: "Mio marito è subito intervenuto per liberare il nostro cane dalle sue fauci ma poi è stato attaccato brutalmente. Fortunatamente in quel momento è arrivato un passante che, per fermarlo, ha lanciato addosso al cane dei sassi. Mi sono spaventata moltissimo, potevano morire".

L'uomo ha riportato varie escoriazioni e graffi ed è dovuto correre all'ospedale per farsi l'antitetanica e l'antirabbica. La coppia ha immediatamente allertato la Cooperativa Maia che ha portato via il cane inferocito.