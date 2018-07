Cani a borgo San Sergio: la risposta del proprietario (VIDEO)

Dopo il video virale di Lorenzo Gentile in cui veniva segnalato un caso di maltrattamento di animali a Borgo San Sergio, il proprietario ha deciso di rispondere alle accuse.

"Sono qui per tranquilizzare la gente che, come me, ama gli animali". Ha dichiarato un conoscente del proprietario-. "Gli animali stanno bene. Come vedete è tutto pulito. Non mancano acqua e cibo".

"C'è stato un errore perchè io ho a cuore il benessere degli animali - ha aggiunto il proprietario-. Non ho mai avuto precedenti di questo genere, anzi le visite della Asl si sono sempre concluse con esito positivo".

Nel video, filmato proprio da Gentile,tornato sul posto per verificare la vicenda, i due mostrano le condizioni degli animali e lo stato in cui vivono.