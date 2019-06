Due cani in auto sotto il sole: la Polizia li affida a una cooperativa

Lasciati in auto sotto il sole, due cani vengono prelevati dalla Polizia e affidati a una cooperativa di Udine. È successo ieri pomeriggio, mercoledì 19 giugno verso le 12.30: una passante ha notato i due cani di taglia media all’interno di un’autovettura parcheggiata in via del Lloyd angolo via Tartini. Il mezzo si trovava sotto il sole, i finestrini erano abbassati a metà e una portiera era chiusa ma non a chiave. Una Volante è intervenuta e, constatate il disordine e le precarie condizioni igienico-sanitarie all’interno del veicolo, nonché l’assenza totale di fonti di abbeveramento, hanno affidato i cani dopo aver cercato invano la proprietaria dell’autovettura.