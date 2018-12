Cani sciolti: quattro persone sanzionate dalla Polizia locale nei giardini

La Polizia locale sanziona 4 persone per non aver tenuto al guinzaglio i propri cani. Questa settimana il personale del Distretto A di via Locchi ha effettuato i controlli nell'area verde di passeggio Sant'Andrea/viale Romolo Gessi e nel giardino Basevi a San Giacomo.

Il passeggio sant'Andrea

Nel primo caso in passeggio Sant'Andrea, lungo il vialone che dalla via Murat arriva fino al piazzale Irneri con una zona dedicata a giochi per i bambini, il personale ha intercettato due persone che avevano deciso di far scorazzare liberamente, senza curarsi degli altri frequentatori del luogo, i propri cani: uno di grossa e uno di media taglia.

Il giardino Basevi

Situazione simile nel giardino Basevi di San Giacomo, dove altre due persone, in momenti diversi, sono state sanzionate per aver condotto i propri cani di media taglia, senza che fossero legati al guinzaglio. La mancata cautela è costata loro una sanzione da 100 euro a testa.