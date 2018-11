In villa Engelmann con i cani senza guinzaglio, multe salate a tre proprietari

Se possiedi un cane è obbligo di legge (e buona regola) tenerlo al guinzaglio mentre lo si accompagna nei parchi, all'aperto o per una semplice sgambata. Non farlo può far scattare sanzioni amministrative da parte delle Guardie Ambientali della Polizia Locale del Comune di Trieste. Un paio di giorni fa tre proprietari di rispettivi cani sono incappati nei controlli di routine della PL che all'interno del parco di villa Engelmann li ha sanzionati a causa dell'assenza di guinzaglio.

Sanzioni da 100 euro a testa

Come tradizione, la Polizia Locale attraverso il canale facebook "Agente Gianna" ha informato dell'accaduto. Di seguito la comunicazione: "Villa Engelmann è un piccolo polmone a 2 passi dal centro, frequentato da mamme con bambini ma anche da anziani e adolescenti. Ben accetti pure i cani, ma condotti correttamente e legati al guinzaglio: una regola rispettosa dei diritti di tutti. L'altro pomeriggio la pattuglia delle Guardie Ambientali si trovava proprio lì, per controlli di routine, ed ha intercettato in momenti diversi tre proprietari di cani che avevano deciso di farli scorrazzare liberamente per il giardino, senza curarsi degli altri frequentatori. La mancata cautela è costata loro una sanzione da 100 euro a testa (Legge regionale n°20/2012)".