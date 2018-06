La cannabis terapeutica arriva in erboristeria: da "Il giardino di Vale" l'erba dai numerosi effetti benefici

La cannabis arriva anche in erboristeria. La titolare de "Il giardino di Vale", aperto da pochi mesi a Trieste in Cavana, ha deciso di introdurre per prima a Trieste la pianta dai molteplici effetti benefici a seguito dlele molte richieste.

«Ho deciso di tenerla in negozio a seguito delle tante richieste ricevute in città a scopo terapeutico. Le proprietà presenti non sono quelle del thc, ovvero la sostanza psicotropa, ma del cbd, usato soprattutto per rilassare e come antinausea». Lo spiega la titolare intervistata per il servizio di Laura Buccarella in onda su Telequattro.

«Vari i metodi di utilizzo: si può preparare un decotto oppure fumarla. In quest'ultimo caso - continua - l'effetto sarà immediato ma dura poco, preparando un decotto invece l'effetto sarà rallentato e durerà di più nel tempo».

Per poterla acquistare non saranno necessarie prescrizioni mediche ma soltanto la maggiore età.