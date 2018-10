Canottaggio, Vogadalonga: 176 atleti nella laguna gradese

Una X edizione della Vogadalonga organizzata domenica mattina dalla Canottieri Ausonia di Grado, vissuta sul confronto tra gli equipaggi della canoa e quelli del canottaggio, con la partecipazione anche della voga alla veneta. 16 società, 60 imbarcazioni da quelle singole all'otto, per un totale di 172 atleti in acqua hanno caratterizzato l'apertura delle long distance nel Friuli Venezia Giulia, con atleti provenienti oltre che dalla nostra regione, da Toscana, e Veneto ed una folta rappresentanza carinziana.

Affollato lo spazio acqueo davanti la sede dell'Ausonia, con il Presidente del club gradese Olivotto, che alle 10 in punto dava il via. Partenza spettacolare, con le gig a 4 del canottaggio ed il K4 di casa a rappresentare la canoa, che cercavano di prendere da subito la leadership della regata. Era la formazione sperimentale under 14 di Corazza L. (Ausonia), Forcellini (CMM), Di Stefano (SGT), Benvenuto (Pullino), timoniere corazza A. (Ausonia), che si sfilava, tenuto d'occhio dal K4 senior di Pra Floriani (FF.OO.), Tognon, Pommella, Crosilla (Ausonia), che rimaneva incollato, mentre la gig a 4 e l'otto della Canoa San Giorgio li rimanevano alle calcagna. Agilità del K4 nei passaggi chiave, con la gig a 4, del Progetto FVG, che non voleva lasciarsi superare sulla litoranea veneta, ma al passaggio a Barbana erano Pra floriani & C. che avevano vantaggio, che via via andava ad aumentare dopo il giro di boa a Primero. Equipaggi sgranati sul lato del ritorno, con il traguardo, dopo 18 km del percorso che vedeva passare per primi, dopo il ponte Matteotti, Pra Floriani, Tognon, Pommella, Crosilla, seguiti da Corazza L., Forcellini, Di Stefano, Benvenuto, timoniere corazza A., terza la gig a 4 della Canoa San Giorgio di Arrighini, Scaini Vanone, Budai, Del Bene, timoniere Bernardi.