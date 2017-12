Capodanno: deroga al divieto di accensione di fuochi e viabilità

Tutte le cose da sapere per il 365esimo del 2017 nel caso decidiate di passarlo in piazza Unità. Ecco le regole da seguire dell'Agente Gianna:

VIABILITA' Dalle 20.30 del 31 dicembre alle 02.00 del 1° gennaio: divieto di transito sulle Rive

- per tutti i veicoli, da piazza Tommaseo a via Mercato Vecchio;

- per i camion a pieno carico (portata superiore alle 7,5 tonnellate), da piazza Libertà a via Ottaviano Augusto, in etrambi i sensi di marcia.

PEDONI Piazza Unità sarà accessibile dalle 21.30 e solo dai varchi di :

- via dell'Orologio;

- passo Fonda Savio;

- riva del Mandracchio;

- riva Caduti per l'Italianità di Trieste.

BEVANDE IN LATTINA E CONTENITORI DI VETRO Dalle 21.00 del 31 dicembre alle 02.00 del 1° gennaio è vietato: - introdurre in piazza Unità bevande in lattina e contenitori di vetro; - somministrare e consumare bevande alcoliche di gradazione superiore a 6° (eccetto aree adibite a dehors autorizzati); - introdurre in piazza Unità qualsiasi oggetto atto ad offendere o comunque pericoloso (ombrelli, seggiolini pieghevoli, aste da selfie,...).

PETARDI & C. In occasione dei festeggiamenti di questa notte è stata prevista una deroga al divieto di accesione di fuochi così come previsto dall' art. 18 del Regolamento di Polizia Urbana. Pertanto, dalle ore 21 di oggi alle ore 02.00 di domani, sarà possibile l'accensione di materiale pirotecnico ad esclusione di petardi o simili. La deroga è valida per tutto il territorio comunale ad esclusione di piazza Unità d’Italia e aree limitrofe.

FUOCHI D'ARTIFICIO - SPECCHIO DI MARE Dalle 23.30 del 31 dicembre e fino alla fine dello spettacolo pirotecnico, sono vietati - la navigazione, - la sosta, l'ormeggio o l'ancoraggio, - tutte le attività di superficie o subacquee nello specchio acqueo intorno alla testa del Molo Audace, per un raggio di 100 m