Capodanno, sul Lussari la Fiaccolata più lunga delle Alpi

Il 1 gennaio 2018 l'Unione Sportiva di Camporosso organizza, dalle ore 14, la 45° edizione della Fiaccolata più lunga delle Alpi nella suggestiva cornice del Monte Santo Lussari (nell'immagine in alto una dotografia del bravissimo Mile Ševo).

L'evento

La fiaccolata ha una lunga tradizione che nasce nel 1974. Lo spettacolo inizierà con il calar delle tenebre quando saranno solamente le fiamme ad illuminare la cima del Monte Lussari e la discesa lungo la pista di Prampero, attraverso un percorso di quattro chilometri che si snodano fra boschi di abeti e larici su un dislivello di 1.000 metri. Si tratta della fiaccolata più lunga delle Alpi che, proprio per questo, attrae turisti e curiosi da tutta la regione e anche dalle vicine Austria e Slovenia. A partire dalle ore 18, dunque, più di 200 partecipanti in costume tradizionale scenderanno dal Monte Lussari al buio, con la sola luce delle fiaccole, creando uno spettacolo fantastico fra giochi di luce e fuochi d’artificio finali. ​ A seguire, una volta a valle, grande festa con lo spettacolo pirotecnico, canti attorno al fuoco delle fiaccole e esibizioni dei suonatori di corno. Una festa che non animerà solamente la serata, fin dal pomeriggio le vie di Camporosso saranno animate dalla musica dei gruppi folkroristici e dalle bancarelle con prodotti tipici.

L'evento è in collaborazione con Radio Punto Zero ed è organizzata dall'Unione Sportiva Camporosso, con la collaborazione del Corpo Pompieri Volontari e il patrocinio della Vicinia di Camporosso, con il sostegno del Comune di Tarvisio.