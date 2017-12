Capodanno a Trieste: musica, festa e fuochi d'artificio in Piazza Unità 

«Il Capodanno in piazza Unità sarà una grande festa per tutti e per le famiglie. Il nostro invito è partecipare, lasciando i botti a casa e rispettando le inevitabili misure di sicurezza concordate con la Prefettura e il consueto divieto anti-vetro. Anche quest'anno sarà Radio Company a collaborare per far divertire in piazza con tanta musica e animazione, secondo un formula già sperimentata con successo e che viene ripresentata con un programma coinvolgente per tutte le età». Così l'assessore comunale al Turismo Maurizio Bucci nel corso della conferenza stampa di presentazione del Capodanno a Trieste, a cui hanno partecipato i direttori di Area Lorenzo Bandelli e di Servizio Francesca Dambrosi e Fabio Sparago di Radio Company.

L'appuntamento del 31 dicembre, organizzato da Radio Company, Contatto e Tecnomedia, in collaborazione con il Comune, ad accesso gratuito, promette sicuro divertimento e un programma ampliato, tra ritmi coinvolgenti e colori : «Saranno tre ore di discoteca che vedrà sul palco di Radio Company il dj professionista Gianluca Pacini, che sceglierà i brani musicali in base agli umori del pubblico assieme allo speaker Leo, proponendo con incalzante ironia tutti i successi musicali trasmessi dalla Radio nel corso del 2017 – ha spiegato Fabio Sparago -. Il programma musicale si alternerà all'esibizione della band “Magazzino Commerciale Big Band & Friends” che proporrà tutte le hit dagli anni 70 ad oggi, per tutti i gusti. Quest'anno abbiamo pensato una sigla speciale dedicata a Trieste. Allo scoccare della mezzanotte, è previsto il tradizionale spettacolo piro-musicale dal Molo Audace, firmato Parente Fireworks (che ha realizzato gli spettacoli per la Barcolana e l'arrivo della nuova nave di MSC). Il tema di questa edizione è “Sky on the Rocks”, in uno spettacolo che alternerà i ritmi travolgenti del rock a brani più melodici. Per un totale di 15 minuti, il cielo sarà illuminato dalle acrobazie pirotecniche per dare il benvenuto al Nuovo Anno e creare un'atmosfera suggestiva».



Inoltre, sul megaschermo del palco saranno proiettate le foto pubblicate sulla piattaforma social Instagram con #TRIESTE2018, in modo che tutti possano interagire ed essere protagonisti del Capodanno.

In base all'apposita ordinanza, in linea con le nuove norme di sicurezza concordate tra Prefettura e Comune, l'accesso alla piazza transennata, sarà possibile per il pubblico, dalle ore 21.30, esclusivamente da quattro varchi presidiati: via dell'Orologio, Passo Fonda Savio e sulle Rive, in corrispondenza di Riva del Mandracchio e di Riva Caduti per l'Italianità di Trieste.

A partire dalle ore 20.30 del 31 dicembre e fino alle 2 del 1° gennaio 2018, è disposto il divieto di transito per tutti i veicoli sulle Rive, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra piazza Nicolò Tommaseo e via Mercato Vecchio.

È stato ribadito il divieto di portare con sé bottiglie di vetro di qualunque tipo (al max piccole bottigliette di plastica senza tappo), bastoni selfie, ombrelli, bastoni e oggetti ingombranti (come già avviene in occasione dei concerti).

Infine, la raccomandazione di raggiungere la piazza in tempo per non rischiare di perdersi i festeggiamenti.