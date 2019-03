Si cappotta in via Commerciale, sul posto il 118

Una macchina si è cappottata in via Commerciale a Trieste questa sera intorno alle 21.20. L'incidente ha coinvolto solamente il conducente dell'autovettura, che è riuscito ad uscire in maniera autonoma dall'abitacolo. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco di Opicina - che hanno messo in sicurezza l'automobile, anche i sanitari del 118 e la Polizia Locale. Le cause del cappottamento sono ancora da chiarire.