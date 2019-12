Trasporta 5 irregolari nel suo furgone: arrestata passeur 45enne

Arrestata in flagrante dai Carabinieri per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina una donna 45enne di origini indiane, che aveva fatto entrare illegalmente nel territorio cinque persone, tra pakistani e iracheni. Il 3 dicembre i militari della stazione di Borgo san Sergio hanno notato la donna mentre faceva scendere dal suo furgone i cinque, tutti risultati clandestini. A seguito degli accertamenti la 45enne è stata condotta al carcere del Coroneo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono stati quattro gli arresti e tre le denunce effettuate dai Carabinieri in tre giorni, in seguito a controlli nel periodo natalizio. Proprio per la maggior presenza di persone in città i militari dell'Arma hanno intensificato le attività in questi giorni.