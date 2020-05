Violano gli arresti domiciliari: arrestati tre triestini

Tre triestini sono stati arrestati per aver violato gli arresti domiciliari. È questo il bilancio scaturito dall’attività di controllo e prevenzione dei reati in genere da parte dei Carabinieri della Compagnia di Trieste via Hermet. Si è trattato di provvedimenti eseguiti sia in flagranza di reato, sia a seguito dell’emissione di specifiche ordinanze di custodia cautelare da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Gli arresti

Nello specifico, nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio, i Carabinieri delle Stazioni di Guardiella e Borgo San Sergio hanno arrestato, su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, i triestini G.F. 51enne e D.G. 34enne, in quanto nei giorni precedenti gli stessi, nonostante si trovassero agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, si erano resi responsabili di numerose violazioni delle prescrizioni loro imposte, prontamente accertate e relazionate dai militari dell’Arma. I due, al termine degli adempimenti previsti, sono stati condotti al Coroneo. Nella mattinata di sabato 9 maggio, invece, i Carabinieri della Sezione Operativa hanno arrestato nella flagranza del reato di evasione B.N. 36enne triestino, anch’egli detenuto arresti domiciliari presso la propria abitazione. Lo stesso, non curante delle limitazioni imposte, si aggirava tranquillamente per le vie del centro città vendendo notato dai militari dell’Arma in servizio di pattuglia in abiti civili. Analogamente, due giorni dopo, i Carabinieri della Stazione di via Hermet, durante un servizio di pattuglia, lo coglievano nuovamente nella flagranza del reato di evasione, arrestandolo per l’ennesima volta. In entrambe le circostanze l’uomo è stato ricollocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.