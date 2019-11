Arresti, denunce e raffica di controlli dei Carabinieri nel weekend

Raffica di arresti e denunce nella notte tra sabato 23 e domenica 24 novembre: 10 pattuglie impiegate dai Carabinieri di Trieste per contrastare l'abuso di sostanze e prevenire le cosiddette stragi del sabato sera.

Denunce, arresti e contravvenzioni

Il titolare di un bar di via Flavia è stato deferito in stato di libertà per aver somministrato bevande Alcoliche a persone in evidente stato di ebbrezza e sono stati sanzionati due avventori del locale per ubriachezza. Una donna, ventottenne originaria del Venezuela, durante un controllo in centro città è stata denunciata perché trovata in possesso di un coltello a scatto.

Nel corso di un controllo nei pressi di un bar di via Carducci C. D., 37enne triestino, in evidente stato di ubriachezza, è stato arrestato in flagranza, per minaccia e resistenza al pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. Lo stesso è stato inoltre sanzionato per ubriachezza. Stessa sorte per un 19enne triestino, segnalato il prefetto di Trieste per possesso ingiustificato di una modica quantità di marijuana. Numerosi controlli alla circolazione stradale operate dagli uomini dell’arma con oltre 80 persone controllate e 60 veicoli fermati contestando svariate contravvenzione al codice della strada