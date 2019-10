"Blitz" dei Carabinieri in centro: tre denunciati, uno per porto abusivo di coltello

Tre denunce, tra cui una per porto abusivo di coltello, e undici sanzioni: questo il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai Carabinieri del Comando Provinciale nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Monitorati i luoghi di aggregazione maggiormente frequentati del centro cittadino, tra cui Piazza Libertà, le Rive, Piazza Garibaldi, in Largo Barriera, Piazza Goldoni e Scala dei Giganti, con l'impiego di pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni urbane e della Tenenza di Muggia.

Le denunce

I controlli sono stati effettuati su oltre 35 veicoli e 76 persone. L’attività ha permesso di deferire all’Autorità Giudiziaria un cittadino rumeno per maltrattamenti in famiglia, un cittadino bosniaco per porto abusivo di coltello e un cittadino italiano per disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone. È stato inoltre sanzionato amministrativamente un cittadino serbo per ubriachezza molesta, nonché altre dieci persone per violazioni al Codice della Strada.