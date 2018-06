Carabinieri: multe e sequestro di marijuana durante i controlli straordinari

Oggi 23 giugno 2018 la Compagnia Carabinieri di Aurisina ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio in occasione dell’inizio del periodo estivo che spesso coincide con una recrudescenza dei reati contro il patrimonio in coincidenza con il rilascio della abitazioni da parte delle famiglie che si recano in vacanza.

I Carabinieri hanno effettuato il controllo del territorio attraverso dispositivi posti lungo le arterie principali, nelle zone abitate più isolate dell’Altopiano Carsico e nel comprensorio di Barcola e Miramare impiegando 7 pattuglie e 15 uomini, con militari in divisa ed in abiti civili, ed un elicottero del 14° Elinucleo Carabinieri di Belluno che, sfruttando le caratteristiche della ricognizione aerea, ha segnalato le criticità rilevanti per il servizio alle pattuglie in circuito. I militari hanno effettuato controlli anche nelle località balneari lungo la strada costiera sia nell’ambito cittadino di Trieste che in quello del Comune di Duino Aurisina.

Nell’arco del servizio i Carabinieri hanno controllato 54 automezzi, tra furgoni e autovetture e 69 persone, elevando alcune contravvenzioni al Codice della Strada, rinvenendo e sequestrando gr.12 di sostanza stupefacente di tipo marijuana e segnalando due cittadini comunitari alla Prefettura di Trieste, ai sensi dell’art.75 del D.P.R.309/90. Questi servizi straordinari verranno ripetuti nell’arco del periodo estivo a garanzia della sicurezza di turisti e dei bagnanti della Provincia di Trieste e dei cittadini che lasceranno l’Altipiano Carsico per andare in vacanza verso mete lontane.