Calci e pugni contro i carabinieri in via San Francesco

Oggi pomeriggio verso le 16 i carabinieri di via Hermet hanno condotto in caserma per accertamenti un uomo che li aveva aggrediti con calci e pugni durante un controllo anti CoViD-19 avvenuto in via San Francesco. I militari erano intervenuti in zona a causa dell'assembramento di un gruppo di persone. Durante le procedure di identificazione del gruppetto composto da quattro persone, uno di essi si è lasciato andare a pesanti intemperanze nei loro confronti fino ad aggredire fisicamente i carabinieri. Lo stato di agitazione e l'aggressione hanno quindi reso necessario l'intervento di supporto dei militari della stazione di Rozzol e di un ulteriore equipaggio della Sezione Radiomobile. Dopo averlo neutralizzato, il soggetto è stato quindi accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso. Il caso verrà messo al vaglio dell'Autorità giudiziaria.

