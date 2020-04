Coronavirus: i Carabinieri aiutano una signora di 75 anni a ritirare la pensione (FOTO)

Stamattina i Carabinieri di Borgo San Sergio hanno ritirato la pensione per una signora di 75 anni residente in via Flavia, nell'ambito di una nuova iniziativa volta alla tutela delle persone anziane, che sarà valida per tutto il periodo dell'emergenza Covid 19. Il servizio, frutto di una collaborazione tra l'Arma e le Poste Italiane, è riservato agli anziani dai 75 anni in su che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti. In base alla convenzione i militari si recheranno agli sportelli degli uffici postali per riscuotere le indennità pensionistiche, per poi consegnarle al domicilio dei beneficiari che ne abbiano fatto richiesta a Poste Italiane rilasciando un’apposita delega scritta. I pensionati possono contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o chiamare la più vicina stazione dei carabinieri per richiedere maggiori informazioni.

